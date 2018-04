Che cosa è Fat Lama, l'app che ti permette di mettere in affitto qualsiasi oggetto

Non prenotiamo più negli hotel, preferendo la convenienza degli appartamenti privati su AirBnB. Non chiamiamo più i taxi, preferendo muoverci con le macchine private di Uber. Adesso è arrivato anche Fat Lama, un'app che permette di noleggiare qualsiasi cosa facendo tesoro della filosofia della sharing economy. Rivoluzionerà il consumismo?

Nata due anni fa, la compagnia dietro alla piattaforma ha appena raccolto oltre dieci milioni di dollari in investimenti. L'utilizzo dell'app è piuttosto semplice e intuitivo: creato un account è possibile mettere in listino (quasi) qualsiasi oggetto in nostro possesso.

Insomma, se su AirBnB possiamo facilmente affittare ai turisti la nostra casa per pochi soldi, su Fat Lama possiamo prestare quella fotocamera che abbiamo pagato un sacco di soldi (ma che non usiamo mai) per qualche decina di euro al giorno. Il catalogo di oggetti -tutti caricati direttamente dagli utenti di Fat Lama- è già piuttosto vasto e si va da costosi droni in grado di effettuare riprese in 4K agli... assorbenti.

Perché Fat Lama? "Perché i lama sono fantastici" spiega lapidario il fondatore della compagnia, Chaz Englander. Come dargli torto.

App e servizi come questo potrebbero seriamente rivoluzionare il modo in cui intendiamo il possesso e il consumo di beni. O almeno di questo è convinto Victor Tangermann di Futurism.com che, in un interessante editoriale, riflette sul futuro della sharing economy.

"Nel 1960 l'americano di 29 anni medio possedeva una casa con giardino, una macchina e un giradischi premium", si legge nell'articolo. "Oggi un americano della stessa età possiede se è tanto una bici acquistata su Craiglist, un laptop, un paio di cuffie decenti e uno smartphone con uno schermo rotto".

"Possedere cose fa così tanto ventesimo secolo", ironizza Tangermann. Per l'articolo in questione app come AirBnB e Fat Lama sarebbero fantastiche, perché ci liberano dal peso delle responsabilità e dagli sprechi. Perché acquistare una macchina se si può chiamarne una su Lyft, o perché spendere soldi per acquistare il pezzo mancante del proprio equipaggiamento quando sappiamo che ci servirà solo per un weekend? Pensate a capi come pantaloni e scarpe da montagna, cose per cui spendiamo soldi e poi dimentichiamo in qualche armadio - giusto perché una volta il nostro amico matto e fissato con l'escursionismo ci ha in qualche modo convinto a seguirlo per una delle sue imprese. Ne vale la pena?

Fat Lama al momento sta puntando tutto su Stati Uniti e Regno Unito. Il servizio, rispetto ad altre piattaforme di noleggio simili, può contare su un punto di forza piuttosto persuasivo: la sua politica di assicurazione. Fat Lama garantisce rimborsi fino a 30.000$ con l'obiettivo di alzare questa cifra a 50.000$ molto presto. Insomma, non abbiate paura di dare a completi estranei anche i vostri oggetti più preziosi.