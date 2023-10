Quella volta che, per un esperimento, un elefante assunse 3.000 dosi di LSD

Sappiamo bene che l’essere umano si è spesso servito oltremodo degli animali: li abbiamo maltrattati, usati come cavie per i nostri esperimenti e li abbiamo sfruttati. Molti dei traguardi della scienza sono stati ottenuti grazie al sacrificio di queste creature, ma si sono verificate esperienze senza senso, come quella che vi racconteremo oggi.

Nello zoo di Oklahoma c’è un animale destinato ad esser ricordato come l’elefante stellare. Nel 1962, ai fini di un strana ricerca, fu scelto un elefante indiano nel fiore dei suoi anni: il suo nome era Tusko. Un gruppo di studenti dell’Università di Oklahoma era intenzionato a studiare gli effetti delle droghe psichedeliche su alcuni animali e fare un esperimento su un grosso elefante sembrava una sfida più che allettante.

Ricordiamoci, ai fini della narrazione, che siamo nei primi anni ’60: il mondo non sa nulla dei rischi e degli effetti delle nuove sostanza psichedeliche e un certo dietilammide di acido lisergico, o LSD, si fa largo in certi ambienti, il cui consumo è rimasto impunito per oltre 10 anni.

In virtù di questa sete di conoscenza, gli studenti somministrarono al povero Tusko una dose massiccia di LSD, circa 3.00 volte superiore a quella di un essere umano. Forse i ragazzi pensavano che l’enorme stazza del mammifero richiedesse un dosaggio elevato…

Ovviamente, il risultato fu un disastro.

Dopo cinque minuti dall’iniezioni, Tusko crollò a terra, respirando a fatica e incapace di rialzarsi. Gli studiosi cercarono di rianimarlo con una somministrazione di Thorazine, ma fu tutto inutile. Tusko è morto dopo un’ora e quaranta minuti.

La morte di Tusko non è un episodio da contemplare come un traguardo per la conoscenza umana, ma come un capitolo vergognoso della nostra storia.