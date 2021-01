Ecco 'Che Zona Siamo?', l'app per conoscere colore e restrizioni per la propria regione

Dopo aver parlato di Covidzone, la webapp che permette di conoscere in tempo reale i colori e le restrizioni imposte dal Ministero della Salute alle regioni italiane, discutiamo di un altro client simile.

Si chiama "Che Zona Siamo" ed è stata creata da Antonello Barbone, uno studente di ingegneria informatica di Mantova.

Lo scopo dell'applicazione, che è disponibile gratuitamente sul Play Store di Android, è di informare i cittadini sul colore della propria regione in maniera semplice ed immediata, per rendere più chiari possibili i provvedimenti di contenimento del Coronavirus. All'interno dell'app sono anche presenti dei link rapidi al modulo di autocertificazione, che serve nelle regioni rosse per gli spostamenti.

Barbone ha spiegato che ha intenzione di portare l'applicazione anche sull'App Store di iOS, ma al momento ci sono delle problematiche legate alle guidelines dello Store del colosso di Cupertino.

Inoltre, prossimamente dovrebbe arrivare anche un sistema di notifiche che avvertirà gli utenti nel momento in cui la propria regione cambia colore.

Il download è gratuito e tramite i rispettivi Store è anche possibile inviare consigli agli sviluppatori su come migliorare l'applicazione per renderla il più possibile completa. Si tratta sicuramente di uno strumento molto utile per orientarsi tra la miriade di provvedimenti e DCPM del Governo.