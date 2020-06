Chef robot: questa macchina è capace di cucinare omelette deliziose

Gli "chef robotici" sono presenti in molte opere fantascientifiche, macchine che cucinano piatti deliziosi con una cura incredibile. Per tutti coloro che sognano di non dover più cucinare c'è un buona notizia: un team di ingegneri dell'Università di Cambridge, ha addestrato un robot a preparare una omelette.

"Cucinare è un problema davvero interessante per noi", afferma il ricercatore capo Fumiya Iida del Dipartimento di Ingegneria di Cambridge. "Dato che gli umani non possono mai essere totalmente obiettivi quando si tratta di cibo, come possiamo noi scienziati valutare il lavoro del robot?".

Non è una novità, queste macchine vengono già utilizzate nella produzione degli alimenti come biscotti e pizza, nelle fabbriche. Tuttavia, non vengono utilizzate nel processo di cottura, che è soggetto a molte variabili e quindi molto più difficile da padroneggiare dall'intelligenza artificiale. Così i ricercatori hanno utilizzato l'apprendimento automatico, insieme a uno strumento statistico chiamato Bayesian Inference, per cercare di affinare la sua tecnica di cottura.

In poche parole, il processo prende informazioni sulla valutazione data a una frittata e la trasforma in dati quantificabili che il robot può utilizzare per affinare la propria abilità. Questo metodo, però, ha causato alcuni problemi. "Un'altra sfida che abbiamo affrontato è stata la soggettività del senso del gusto umano: gli umani non sono molto bravi a dare misure assolute e di solito danno quelle relative quando si tratta di gusto", continua Iida. "Quindi, avevamo bisogno di modificare l'algoritmo di apprendimento automatico in modo che gli assaggiatori umani potessero fornire informazioni basate su valutazioni comparative, piuttosto che sequenziali."

Il risultato è stato ottimo: "le omelette, in generale, avevano un sapore eccezionale - molto meglio del previsto!" In futuro, quindi, potrebbe essere comune vedere chef robotici all'interno dei ristoranti o a casa nostra.. sperando che vengano aggiunte nuove ricette.

La macchina è stata descritta all'interno della rivista IEEE Robotics and Automation Letters.