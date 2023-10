Chernobyl: ecco come l'Ucraina vuole trasformare la città fantasma

L’Ucraina sta elaborando un piano semplice ma ingegnoso per sfruttare le lande desolate che circondano le rovine di Chernobyl: trasformare il sito in un gigantesco parco eolico. La città fantasma, vittima del noto disastro nucleare, potrebbe quindi diventare un centro primario per la produzione di energia pulita in Europa.

La società tedesca NOTUS Energy ha recentemente firmato un accordo con il governo ucraino per esplorare la possibilità di sviluppare energia eolica all’interno della "zona di esclusione" di Chernobyl. NOTUS stima che l'area ha il potenziale per produrre 1.000 megawatt di energia eolica, sufficienti a fornire elettricità a circa 800.000 famiglie di Kiev, a circa 150 chilometri da Chernobyl.

Anche dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, l'Ucraina è rimasta dipendente dalla Russia per le importazioni di combustibili fossili ma la guerra in corso ha sconvolto i rapporti economici tra i due paesi. Perciò, oltre a favorire l'abbandono dei combustibili fossili, questo progetto potrebbe aiutare l'Ucraina a diventare più autosufficiente dal punto di vista energetico.

La centrale di Chernobyl è stata teatro del peggior disastro nucleare della storia il 26 aprile 1986, a causa di una combinazione catastrofica di difetti di progettazione del reattore e di errori umani durante un test di sicurezza.

L'Ucraina ha già espresso il proprio interesse a sfruttare il terreno abbandonato di Chernobyl per produrre energia rinnovabile. Nel 2018, proprio nei pressi del vecchio reattore nucleare, è stato aperto un parco solare capace di fornire energia a 2.000 famiglie.

"Anche prima dell'invasione, avevamo dei piani per trasformare Chernobyl. La guerra non li ha cambiati, ma li ha temporaneamente sospesi", ha dichiarato Oleksandr Krasnolutskyi, viceministro dell'Ecologia dell'Ucraina."La partnership con NOTUS energy dimostra agli investitori internazionali che la Zona di esclusione è un'area promettente per lo sviluppo di energia rinnovabile e altre soluzioni tecniche ecologiche".