Chernobyl diventerà un sito turistico, l'annuncio del presidente ucraino

Nel corso della cerimonia d'inaugurazione del nuovo scudo per il reattore di Chernobyl, il presidente russo Volodymyr Zelenskij ha annunciato la firma di un decreto che renderà l'area circostante alla centrale nucleare un sito turistico tra i più importanti del paese.

Come riferito dalla BBC, l'area che circonda Chernobyl presto vedrà la nascita di nuovi percorsi pedonali, ma anche una migliore ricezione per gli smartphone cellulari. Zelenskij, pur riconoscendo che "Chernobyl è stata una parte negativa dell'Ucraina" ha affermato che "è arrivato il momento di cambiare" ed ha annunciato la creazione di un corridoio verde per i turisti.

La scelta è dettata dal fatto che "si tratta di un posto unico sul pianeta dove la natura è rinata dopo un enorme disastro causato dall'uomo. Dobbiamo mostrare questo posto al mondo: agli scienziati, agli ecologisti, agli storici ed ai turisti".

Come ampiamente discusso, la zona circostante alla centrale nucleare è già una delle mete turistiche più battute dell'Ucraina, affollata ogni anno da decine di migliaia di turisti. Il nuovo decreto prevede la creazione di corsi d'acqua e posti di blocco nell'area, oltre che una revisione delle regole vigenti che vietano fotografie e riprese di qualsiasi tipo.

Il Governo intende anche reprimere tutti i casi di corruzione che si sono verificati in passato tramite l'introduzione di un sistema di biglietti elettronici.