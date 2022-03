Chernobyl: dal laboratorio rubati ingredienti per la 'bomba sporca', ecco cos'è

Dopo l'invasione della Russia in Ucraina abbiamo ricevuto notizie non confortanti sui problemi dell'area della centrale nucleare di Chernobyl. Tra blackout, esplosioni e assedi, verso metà di marzo dei saccheggiatori hanno fatto irruzione in un laboratorio di monitoraggio delle radiazioni nel villaggio di Chernobyl. Questo è un problema.

Secondo quanto ha affermato Anatolii Nosovskyi dell'Istituto per i problemi di sicurezza delle centrali nucleari (ISPNPP) alla rivista Science, sono stati rubati degli isotopi radioattivi utilizzati per calibrare strumenti e pezzi di scorie radioattive che potrebbero essere mescolate con esplosivi convenzionali per formare una "bomba sporca". Quest'ultima "diffonderebbe la contaminazione su una vasta area".

L'ISPNPP ha un laboratorio separato a Chernobyl con materiali con "potenti sorgenti di radiazioni gamma e neutroni" utilizzati per testare i dispositivi, afferma Nosovskyi, insieme a dei campioni intensamente radioattivi di materiale rimasti dalla fusione dell'Unità Quattro. "Sono stati persi i contatti con questo laboratorio", afferma l'esperto, quindi "il destino di queste fonti ci è sconosciuto".

Attualmente sono a migliaia i siti in Ucraina che hanno materiali simili, e la maggior parte di questi sono sotto l'occhio vigile del regolatore nucleare ucraino. Nel frattempo anche l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sta osservando attentamente la situazione sul territorio ucraino, che ospita la più grande centrale nucleare d'Europa.