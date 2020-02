Chernobyl: scoperto un fungo in grado di assorbire le radiazioni

Il disastro di Chernobyl è tornato attuale dopo la bellissima serie mandata in onda da HBO durante l'estate, che ha raccontato la storia del 1986, ed ha provocato un aumento vertiginoso del turismo nell'area della centrale. Oggi giunge notizia che sarebbe stato trovato un fungo in grado di "mangiare" le radiazioni.

La scoperta sarebbe stata rinvenuta direttamente nella così detta zona rossa, e sarà spiegata in un articolo scientifico che verrà pubblicato prossimamente da un team di ricercatori. Secondo quanto appreso, il fungo crescerebbe anche all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, un aspetto di poco conto in quanto vuol dire che si tratta di un organismo adattabile a varie tipologie di ambienti.

Il nome scientifico è "Cryptococcus neoformans" e non è stato scoperto di recente, ma nel 2007. La particolarità della varietà rinvenuta nell'area di Chernobyl è data dal fatto che il fungo sarebbe in grado di decomporre il materiale radioattivo come la grafite ancora presente nel reattore, ed anche di sopravvivere a temperature elevate.

Il Cryptococcus neoformans processerebbe le radiazioni grazie ai suoi pigmenti di melanina scuri, che riescono ad assorbirle e trasformarle in energia per il proprio organismo.

I ricercatori potrebbero avvalersi di questo meccanismo per creare in laboratorio sostanze in grado di bloccare le radiazioni e proteggere umani ed animali dai danni. Gli scienziati puntano ad utilizzarlo per permettere agli scienziati di accedere alle zone fin'ora interdette proprio come l'area di Chernobyl.