Chi aderisce al bonus TV da 100 Euro senza ISEE? Ecco la lista completa dei negozi

Da qualche mese è disponibile il nuovo bonus tv da 100 Euro per il passaggio al DVB-T2 che, contrariamente a quello da 50 Euro messo in campo dal Governo precedente, non prevede alcun limite di ISEE minimo. L'unica richiesta è di rottamare un vecchio televisore, per ottenere uno sconto del 20%. Ma quali negozi aderiscono?

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha messo a disposizione un documento in formato .xlsx di 15 pagine che può essere consultato e scaricato cliccando su questo indirizzo per ottenere tutte le informazioni su insegna o denominazione, indirizzo, cap, provincia, città e regione.

Ricordiamo che il bonus TV da 100 Euro può anche essere richiesto online sui siti web di Mediaworld e simili, ma bisogna scegliere il ritiro nel punto vendita più vicino. A questo punto si deve consegnare il vecchio televisore da rottamare e la documentazione relativa per ottenere lo sconto del 20% sull'acquisto del nuovo TV o decoder DVB-T2.

Si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per rinnovare il proprio parco TV/decoder in vista dello switch off al DVB-T2 che partirà già il 20 Ottobre con i primi canali Mediaset e Rai che passeranno allo standard di codifica MPEG-4. Per tutte le verifiche del caso, vi rimandiamo al nostro approfondimento che spiega come capire se potete vedere i canali Mediaset e Rai dal 20/10.