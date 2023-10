Chi aggiorna di più gli smartphone Android? C'è la novità Pixel 8

A sovvertire la classifica dei migliori produttori di smartphone per supporto a fine 2023 ci ha pensato proprio Google, con i suoi nuovi dispositivi della gamma Pixel 8 pronti a dettare legge finché qualcuno non deciderà di superarli.

Dopo il lancio dei nuovi smartphone, infatti, il gigante di Mountain View non solo ha messo in chiaro che ci saranno ben 7 anni di aggiornamenti software, ma che questo discorso verrà applicato anche all'hardware, promettendo ben sette anni di pezzi di ricambio per Pixel 8.

Nello specifico, Google ha promesso che Pixel 8 e Pixel 8 Pro verranno supportati con major update, aggiornamenti per le patch di sicurezza e rilascio di feature esclusive nel corso degli anni, con l'obiettivo di raggiungere il 2030 con gli smartphone ancora correttamente aggiornati.

Si tratta di un primato assoluto, che ha fatto il giro del web e che per forza di cose è destinato a fare scuola nel prossimo futuro.

Scalzato dal primo posto, subito al di sotto di Google troviamo ancora Samsung, che anni orsono ha promesso e continuato a proporre fino a 5 anni di supporto software per i suoi dispositivi di punta.

Nel frattempo, ricordiamo che ci sarebbe un outsider in questa particolare classifica, ovvero Fairphone 5 con i suoi 10 anni di supporto e i suoi innumerevoli pregi, tra cui la riparabilità estrema e la garanzia di giusto salario per i lavoratori.