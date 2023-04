Chi ha Amazon Prime ha anche Amazon Music Unlimited? Attenzione!

Mentre si vocifera che le spese di spedizione possano tornare su Amazon anche per gli abbonati Prime, chi già possiede una sottoscrizione potrebbe voler sapere cosa comprende esattamente il proprio abbonamento Prime. Per esempio, una questione su cui è bene fare chiarezza è quella della differenza tra Amazon Music Prime e Music Unlimited.

Per spiegare questa differenza, ci viene incontro una pagina dell'assistenza clienti di Amazon che, con una dettagliata tabella, ci mostra le differenze tra Amazon Music Prime, Amazon Music Unlimited e Amazon Music Free. Ovviamente, Amazon Music Prime è la variante di Amazon Music inclusa negli abbonamenti Prime, mentre Music Unlimited è disponibile a 9,99 Euro al mese per tutti gli utenti. Amazon Music Free, invece, è gratuito per tutti.

Un po' come già avviene per Spotify, Amazon Music Unlimited fornisce skip illimitati, mentre la versione Free e quella Prime consentono solo la riproduzione casuale di brani senza skip. Inoltre, Music Unlimited garantisce l'audio in qualità HD e Ultra HD, l'audio lossless e quello spaziale in qualità CD e un bitrate fino a 10 volte superiore ai servizi in definizione standard (come Amazon Music Free e Amazon Music Prime).

Sia Music Prime che Music Unlimited garantiscono la riproduzione illimitata e senza pubblicità dei brani del catalogo Amazon e supportano tutti i device compatibili con Amazon Music. Tuttavia, l'abbonamento Music Prime consente di riprodurre brani musicali e podcast su un solo dispositivo alla volta, mentre quello a Music Unlimited arriva fino a sei dispositivi (ammesso di non aver acquistato una sottoscrizione individuale o per un solo dispositivo). Entrambi i piani, inoltre, supportano le interazioni con Alexa.

Infine, Amazon Prime Music ha un'importante feature esclusiva, ovvero le playlist ad accesso libero. Queste ultime sono delle apposite playlist create dall'utente sulle quali molte delle limitazioni precedentemente citate non valgono: i brani che ne fanno parte, infatti, possono essere scaricati e riprodotti offline senza un limite di skip e, ovviamente, senza pubblicità.