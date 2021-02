Chi è Andy Jassy, il nuovo CEO di Amazon che prenderà il posto di Jeff Bezos

La notizia di giornata è sicuramente rappresentata dalle dimissioni di Jeff Bezos da CEO di Amazon dopo quasi 30 anni in cui ha occupato tale ruolo ininterrottamente. Al suo posto arriverà Andy Jassy, attuale numero uno della divisione Amazon Web Services e stretto confidente dello stesso Bezos.

A tracciare un profilo del nuovo numero uno del colosso degli e-commerce ci ha pensato il sempre ben informato Business Insider, che ha svelato alcune informazioni sul dirigente.

La scelta di Jassy non è casuale per due ragioni: innanzitutto è sempre stato considerato una sorta di "consulente ombra" di Bezos, di cui è stretto confidente e con cui ha partecipato alle riunioni più importanti di Amazon negli ultimi anni. A pesare sulla scelta è stata anche la fedeltà di Andy Jassy ad Amazon, dov'è entrato nel 1997, lo stesso anno in cui la società si è quotata in borsa. Al dirigente va il merito di aver creato da zero la divisione AWS, che è diventata la piattaforma cloud.

Proprio per tale merito, Jassy è stato considerato anche per il ruolo di amministratore delegato di Microsoft: indiscrezioni affermano che l'ex CEO Steve Ballmer gli avrebbe proposto di diventare massimo dirigente di Microsoft, e lo stesso hanno fatto anche alcuni intermediari di Uber a seguito delle dimissioni di Travis Kalanick.

Attivo e schietto politicamente, Jassy non ha mai nascosto la propria contrarietà per le uccisioni da parte della polizia americana nei confronti dei neri, soprattutto a seguito delle proteste della scorsa estate. Jassy ha anche espresso la propria vicinanza alla comunità LGBTQ ed ha condannato le discriminazioni.

Infine, è uno dei dirigenti più pagati di Amazon; nel 2016 ha guadagnato oltre 36 milioni di Dollari contro gli 1,7 milioni di Bezos.