Chi è Angelo Moriondo, il protagonista del Doodle di Google del 6 Giugno?

Coloro che si sono collegati a Google Italia oggi, avranno sicuramente notato che il colosso dei motori di ricerca ha cambiato il suo logo ed ha dedicato un Doodle ad Angelo Moriondo, in occasione del suo 171esimo compleanno.

Come spiegato da Google nella pagina ufficiale del Doodle, Moriondo è stata una personalità chiave per la quotidianità di milioni di persone dal momento che brevettò per primo la macchina per il caffè espresso, oggi presente nelle case di tutti.

Nato a Torino il 6 Giugno 1851 da una famiglia di imprenditori, Moriondo presentò la sua macchina per il caffè espresso all’Expo Generale di Torino nel 1884, dove gli fu conferita la medaglia di bronzo. La prima macchina per il caffè espresso era caratterizzata da una grande caldaia che spingeva l’acqua riscaldata attraverso un letto di fondi di caffè, a cui si aggiungeva una seconda caldaia che produceva vapore e completava l’infusione. Il brevetto si chiamava “nuove macchine a vapore per la confezione economica e istantanea di bevande a base di caffè, metodo ‘A. Moriondo’”.

Suo nonno aveva fondato l’azienda di produzioni di liquori che fu tramandata al figlio (il papà di Angelo) il quale poi diede vita insieme al fratello ed al cugino la famosa azienda specializzata in produzione di cioccolato “Moriondo e Gariglio”.