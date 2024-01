Ecco a chi appartenevano queste misteriose uova di 29 milioni di anni fa

Nel 2016, sono state trovate delle uova fossilizzate nel monumento John Day Fossil Beds, nell'Oregon centro-orientale, risalenti a milioni di anni fa. Pare che oggi siamo in grado di identificare la specie che le ha deposte con più chiarezza.

Al tempo, si pensò che fossero uova di cavalletta, ma è davvero così? Gli scienziati, nello specifico, si sono imbattuti in fossili di ooteca, ovvero una capsula di uova prodotta da insetti come scarafaggi, mantidi religiose e cavallette. Come potete comprendere, molte sono le specie che creano ooteche, offrendo alla natura diverse varietà di baccelli d’uovo; ad esempio, le mantidi religiosi depongono le uova in una massa schiumosa che poi si indurisce per proteggere la progenie.

Tornando a noi, quelle scoperte nel 2016 sono uova di antichissime cavallette: “è conservata una massa di uova altamente organizzata comprendente una grande covata di circa 50 uova ellissoidali leggermente ricurve disposte radialmente su diversi piani, racchiusa in uno strato a forma di disco di cemento e particelle di terreno compattate”, spiegano gli autori dell’articolo su Parks Stewardship Forum.

L’esemplare in questione rappresenta un’ooteca sotterranea fossilizzata di locuste e cavallette. Il ritrovamento è il più antico mai trovato che testimonia l’esistenza di baccelli di cavallette, in quanto il fossile risale a ben 29 milioni di anni fa. La specie era stabilmente insediata nella regione dell’Oregon, forse a supporto di un’altra serie di predatori nell’era dell’Oligocene.