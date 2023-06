Ecco a chi appartengono i testicoli più grandi del mondo animale

Vi abbiamo parlato del cuore più grande del mondo, perché non farlo anche dei "gioielli di famiglia"? Se pensate che i testicoli più grandi del mondo animale siano posseduti dalla balenottera azzurra, vi sbagliate... ma di poco. Questo perché il record di dimensioni appartiene alle balene franche del Nord Atlantico (Eubalaena glacialis).

Con un peso di circa 450-500 chilogrammi per ognuno, in totale si raggiunge facilmente la tonnellata (1.000 chilogrammi): lo stesso peso del Maggiolino Volkswagen. Nonostante siano mammiferi, le loro gonadi non sono visibili esternamente (menomale!), ma sono nascoste all'interno del loro corpo.

Contrariamente, non sarebbe stato efficace dal punto di vista della temperatura. I corpi delle balene sono troppo caldi, ma i loro testicoli sono dotati di una vasta rete di vasi sanguigni che aiutano a controllare la loro temperatura portando il sangue dalle estremità fredde.

L'evoluzione ha dotato le rarissime balene franche di questi organi riproduttivi per un motivo: sono in grado di produrre 4,5 litri di liquido seminale. Gli scienziati affermano che ciò sia un mezzo per “battere” la concorrenza. Poiché le femmine si accoppieranno con più compagni, i maschi hanno l'obiettivo di superare ogni avversario.

Sì, proprio come immaginate: essere in grado di diluire lo sperma di altri maschi con grandi quantità del proprio migliora le possibilità di successo riproduttivo. Ciò significa che le balene con testicoli più grandi hanno storicamente avuto maggiori probabilità di trasmettere i loro geni.

Ci rendiamo conto che l'argomento possa suscitare ilarità, ma chiaramente anche questo fa parte della biologia delle creature e ci azzardiamo di dire che si tratta di un elemento importantissimo di una specie.