A chi appartiene la Luna? Il nostro satellite ha proprietari o è ricchezza dell'umanità?

Ah, la Luna. Magnifico satellite terrestre che, brillando nel cielo notturno, ispira da generazioni poeti e artisti in ogni parte del mondo. Nel capolavoro cinematografico di Frank Capra, “La vita è meravigliosa”, il protagonista promette all’amata di fargliene dono, prendendola semplicemente al laccio. Ma la Luna appartiene davvero a qualcuno?

Parlando di proprietà, l’immaginario collettivo comunemente accettato è abituato a considerare la terra come un bene da poter possedere e di cui disporre a proprio piacimento. Eppure, tale discorso vale anche per i corpi celesti che si trovano nello spazio, oltre il limite del nostro pianeta?

Ci “duole” informare che lo spazio non appartiene ad alcuno e, di conseguenza, nessuno possiede la Luna. Tale impossibilità di pretendere la terra lunare è stata sancita dal “Trattato sullo spazio esterno”, promulgato dalle Nazioni Unite nel 1967.

In merito a questo delicato argomento, l’assemblea generale dell’ONU, ha dichiarato "L'esplorazione e l'uso dello spazio, compresa la Luna e altri corpi celesti saranno effettuati a beneficio e nell'interesse di tutti i paesi, indipendentemente dal loro grado di sviluppo economico o scientifico e sarà la provincia di tutta l'umanità”.

In tal modo lo spazio e i corpi celesti che lo “popolano” sono liberi all’esplorazione e all’usufrutto da parte di tutti gli stati della Terra. In termini legali, nessun paese potrà avanzare pretese sul suolo lunare, pur avendo apposto la propria bandiera sul satellite terrestre. Tale gesto, memorabilia dell’esplorazione spaziale grazie all’astronauta Buzz Aldrin, che per primo piantò uno stendardo sul satellite terrestre, pur avendo una valenza universale simbolica, non rende la luna proprietà degli Stati Uniti, come appurato dalle parole di un avvocato spaziale sul proprietario della luna.

Così come le lande glaciali dell’Antartide, la Luna sarà a disposizione del lavoro di ricercatori provenienti da ogni parte del mondo, senza poter essere rivendicata da nessuno.

Nella pratica, però, come si traducono tali concetti, soprattutto in relazione all’estrazione di risorse dalla Luna?

Con il progredire delle tecnologie spaziali, l’interesse nelle risorse lunari è in rapida ascesa e ciò potrebbe provocare una vera e propria “corsa all’oro” per accaparrarsi la possibilità di estrarre i materiali del satellite. I germi di tale fenomeno sono ben visibili nell’annuncio della NASA, rivolto a società private, per la valutazione di progetti per l’estrazione di ghiaccio lunare tramite lander robotici di trivellazione. In aggiunta a tali test tecnici di fattibilità, secondo la rivista scientifica Eos.org, il governo statunitense approvò una concessione alle società che conferiva il diritto di commerciare le risorse estratte dalla Luna.

Da un punto di vista legale, la faccenda si mostra molto complicata, in quanto si è acceso un dibattito ferreo sulla legalità del fenomeno, poiché sembrerebbe andare in conflitto con il trattato internazionale sullo spazio esterno. L’ambiguità di tale approccio sarà un tema da sviscerare per le generazioni future che, grazie al progresso tecnologico, avranno sempre più a che fare con lo spazio e le questioni legali che ne scaturiranno.

In attesa del tardivo ritorno sulla Luna nel 2026, ci auspichiamo che il satellite terrestre e lo spazio che lo circonda mantengano il loro stato di ricchezze a disposizione dell’umanità intera.