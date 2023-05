A chi appartiene questa tomba in Italia con delle mani di argento?

Mentre degli archeologi italiani nel 2012 stavano scavando nel nostro Bel Paese nella speranza di trovare una tomba etrusca perduta, conosciuta come la Tomba del Sole e della Luna, hanno invece portato alla luce una tomba etrusca "con delle mani d’argento" alla necropoli dell’Osteria di Vulci, alle porte di Montalto di Castro, provincia di Viterbo.

In questo luogo alla fine del Settecento uno scavo ha portato alla luce numerose sepolture in quella che fu chiamata la "Necropoli dell'Osteria", datata dal VII al IV secolo avanti Cristo, e appartenente all'enigmatica cultura etrusca vissuta in zona durante questo remoto periodo.

Nonostante il numero di tombe fosse davvero incredibile, il luogo iniziò a perdere di popolarità fin quando una svolta notevole venne attuata da un team guidato da Carlo Casi, archeologo del Parco Archeologico di Vulci, che scoprì un nuovo sito che conteneva più di 20 tombe. Tra queste troviamo la Tomba delle Mani d'Argento, che prende il nome da due mani d'argento che sono state trovate nella camera centrale.

Quest'ultime sono finemente dettagliati e mostrano palmi aperti con tracce d'oro sulle dita e unghie placcate in oro. Il popolo etrusco è vissuto in Italia e raggiunse il suo apice nel VI secolo avanti Cristo. Nota per essere una cultura avanzata ed esperta, secondo i gli studiosi, alla fine venne assorbita dalla nascente cultura romana che divenne la civiltà dominante nella penisola italiana (dibattito ancora aperto tra gli scienziati).

Si pensa che le mani d'argento appartengano a uno Sphyrelaton, ovvero una scultura funeraria in legno o un manichino realizzato per proteggere l'anima del defunto dopo la cremazione o la sepoltura.