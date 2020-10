Chi fu il primo artista famoso a distribuire un album intero in download?

Quanto è cambiato il mondo della musica negli ultimi vent'anni? Il nuovo millennio ha portato con sé una vera e propria rivoluzione nel modo di produrre, distribuire ed ascoltare musica, principalmente grazie all'incredibile impatto avuto dalla diffusione di internet su larga scala.

Il download illegale merita ovviamente un discorso a parte (pur rivestendo un ruolo importantissimo, che piaccia o meno): per oggi soffermiamoci sul mondo della distribuzione legale in digitale e, facendo un passo indietro nel tempo, scopriamo chi fu ai massimi livelli il pioniere di questo nuovo modo di fruire la musica.

La risposta, in effetti, è di quelle abbastanza scontate: quando si parla d'innovazione il pensiero non può correre che a lui, il Duca Bianco David Bowie. L'autore di Ziggy Stardust nel 1999 diede alle stampe Hours, rendendolo disponibile per il download in digitale ben due settimane prima dell'uscita del disco in versione fisica nei negozi.

Hours raggiunse la quinta posizione nel Regno Unito e conteneva pezzi come Thursday's Child, Something in the Air, Survive e If I'm Dreaming My Life. In quegli anni, ricordiamolo, tenevano banco anche le note diatribe tra Metallica e Napster... Ma questa è un'altra storia. Negli ultimi anni, comunque, i download digitali hanno dovuto prendere atto del grande ritorno dei vinili.