Chi fa più ascolti: Rai o Mediaset? Ecco dove trovare i dati Auditel

Ci saranno tanti nuovi canali sul Digitale Terrestre a settembre 2022 sia a livello nazionale che nei Mux Locali; tuttavia, mentre osserviamo il cambiamento progressivo sui canali e sulle numerazioni, molti si staranno ancora facendo la più antica delle domande sulla TV: chi fa più ascolti?

Ebbene, esiste uno strumento molto pratico per rispondere a questa domanda. Infatti, i dati sugli ascolti vengono raccolti sistematicamente da Auditel e pubblicati con cadenza settimanale sul portale ufficiale.

Nei rapporti settimanali e mensili vengono sviscerati diversi aspetti della misurazione ascolti, dal tempo speso su un determinato canale alle ore medie per singolo editore, passando per i dispositivi di fruizione (TV, smartphone, PC, etc.).

Lo share per singolo canale è disponibile anche sul sito ufficiale RAI, dove sono presenti i dati dei principali canali, inclusi anche quelli dei competitor, sia per fascia oraria che per programmi più seguiti. Inoltre, è possibile scoprire i dati relativi alle emittenti locali sempre attraverso il portale Auditel, nella relativa sezione.

Insomma, è abbastanza semplice andare a scoprire chi fa più ascolti. Oltre alle suddivisioni per settimana, sono presenti anche i dati su base mensile. Le sintesi annuali, invece, sono attualmente ferme al rapporto del 2019.

Ricordiamo che in questa caldissima estate di sport e televisione, c'è stato anche un terremoto per quel che riguarda il contrasto alla pirateria. Infatti, Mediaset ha vinto contro Rojadirecta nel luglio del 2022, con una sentenza del tribunale di Roma che ha comminato una multa superiore ai 500.000 euro al portale rosso di streaming.