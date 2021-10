Ecco chi è l'astronomo più giovane di sempre: si chiama Nicole ed ha solo 8 anni

Quando sentiamo parlare di astronomi, scienziati e scopritori pensiamo quasi sempre a persone adulte, con una certa esperienza o che abbiano almeno raggiunto la maggiore età. In realtà ci sbagliamo di grosso, e Nicole Oliveira ne è la prova.

La ragazza, originaria del brasile, oggi ha solo otto anni ma fa già parte del Programma di Ricerca di asteroidi affiliato della NASA, il che la rende l'astronoma più giovane mai esistita. Nicole Oliveira attualmente partecipa a seminari internazionali e spesso intervista figure di spicco del panorama scientifico (come si può vedere anche dal suo canale YouTube).

La storia di Nicole non è molto diversa da tutte le persone di genio che si sono affermate nel campo della scienza: secondo quanto affermato dai genitori, la bambina ha iniziato a interessarsi al cosmo fin da piccola, e quando aveva soli 4 anni ha chiesto in regalo un telescopio. "Abbiamo capito in quel momento che questa passione era una cosa seria, noi non sapevo nemmeno cosa fosse un telescopio", ha detto Janaca Zilma, madre di Nicole.

Tuttavia, un oggetto del genere era troppo costoso per le finanze della famiglia (ecco come scegliere un telescopio per neofiti) e la ragazza ha potuto riceverlo solo quando ha compiuto 7 anni, grazie anche al contributo dei suoi amici e compagni che hanno organizzato una colletta aggiuntiva.

Nicole ha dichiarato di aver scoperto almeno 18 nuovi asteroidi. Secondo le dichiarazioni della fanciulla, ora manca solo un nome appropriato per ognuno di loro: "Penso che darò loro i nomi di scienziati brasiliani, o dei membri della mia famiglia, come mia madre o mio padre".

Ovviamente, le sue scoperte verranno controllate e poi - se tutto sarà in regola - verranno certificate tra alcuni anni. Qualora questo avvenisse (e noi ci auguriamo di sì), la signorina Oliveira diventerà la persona più giovane al mondo a scoprire ufficialmente un asteroide, battendo il l'attuale record del diciottenne italiano Luigi Sannino.

La bambina ha infine espresso il desiderio di voler diventare un ingegnere aerospaziale nell'immediato futuro, e di volersi impegnare profondamente nel "portare" quanta più Scienza possibile ai bambini meno fortunati del Brasile.

Crediti d'immagine: Jarbas Oliveira/AFP.