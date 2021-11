Chi dovrà cambiare SIM per colpa dello switch off di TIM?

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, TIM sta per spegnere il 3G, dando il via a quello che è già stato dominato "lo Switch off del 3G" riprendendo la nomenclatura dello switch off al DVB-T2. L'operatore telefonico già in queste ore sta avvisando gli utenti della necessità di cambiare SIM.

Le operazioni termineranno ad Aprile 2022, ma TIM sta già correndo ai ripari ed ha avvisato gli utenti dotati di SIM con capacità inferiore ai 128Kb che è necessario effettuare la sostituzione.

Coloro che riceveranno l'SMS incriminato, dovranno recarsi nei negozi sparsi sul territorio italiano per effettuare la sostituzione che ha un costo di 15 Euro. Tale importo verrà riaccreditato direttamente sulla nuova scheda e potrà essere utilizzato per le offerte.

Gli utenti che non completeranno tale procedura potranno continuare ad utilizzare la scheda per chiamate, inviare e ricevere SMS e navigare in internet, ma si baseranno sulla rete 2G che resterà ancora attiva in quanto affidabile.

Se disponete di uno smartphone 4G non compatibile con la tecnologia VoLTE e che si appoggiano alla rete 3G per le chiamate non potranno più utilizzare la rete mobile e saranno obbligati a rivolgersi ad un punto vendita di TIM per la sostituzione in quanto, come indicato direttamente da TIM, "non sarà più garantita la possibilità di navigare mentre si effettua una chiamata vocale".