Chi dovrà cambiare nome su YouTube? La novità è per gli account dei fan

È un periodo di novità per YouTube. La popolare piattaforma di casa Google ha infatti di recente visto l'annuncio della funzione di doppiaggio automatico dei video, ma non c'è solamente questo. BigG ha infatti deciso che alcuni canali YouTube dovranno cambiare nome, quindi è bene fare chiarezza sulla questione.

Ebbene, come riportato anche da Engadget e TechCrunch, i profili coinvolti sono quelli gestiti dai fan degli artisti (e simili). In parole povere, ciò che la piattaforma vuole fare è cercare di evitare che qualcuno cerchi di spacciarsi per un personaggio famoso prendendo il suo nome su YouTube. Tuttavia, queste modifiche vanno chiaramente a coinvolgere anche coloro che hanno scelto di creare canali che "omaggiano" una determinata figura.

Questo significa che i possessori di tali profili dovranno esplicitare di non essere affiliati all'artista, al Creator o al marchio coinvolto, rendendo evidente tutto ciò già a partire dal nome o dall'handle, così che sia immediatamente visibile all'utenza. Il tutto entrerà in vigore a partire dal 21 agosto 2023. Nel caso ve lo stiate chiedendo, no: aggiungere "account fan" alla descrizione del canale YouTube non basterà.

È stato inoltre ricordato che i canali che fingono di essere "account fan" e poi in realtà rappresentano altro o ricaricano gli stessi contenuti sono vietati. Lo stesso vale per i profili che cercano di "imitare" personalità ben note cambiando semplicemente una piccola parte del nome. D'altronde, quante volte avete visto quel tipo di profilo nei commenti? Adesso YouTube sembra essere più attenta a tali situazioni, dato che il tutto non è autorizzato. In ogni caso, per maggiori dettagli sulla questione potreste voler approfondire quanto indicato direttamente sul portale ufficiale del supporto Google.