Chi è la cantante più ricca del mondo? Rihanna è diventata miliardaria!

"You steady chasin' that paper, just live your life", ovvero "insegui costantemente quel foglio, vivi la tua vita", cantava Rihanna nel 2008 nel brano "Live Your Life" con il rapper T.I. Alla fine la cantante barbadiana lo ha realmente inseguito quel foglio, arrivando a diventare miliardaria.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Forbes, l'artista dietro a successi del calibro di "Umbrella" (brano che vede il featuring del rapper Jay-Z) e più recentemente "Work" (con la partecipazione del rapper Drake) è la cantante più ricca al mondo. Tuttavia, il successo dell'artista non deriva solamente dai suoi brani musicali, ma anche da alcuni progetti "alternativi" nel mondo dell'imprenditoria in generale.

Ricordiamo infatti che nel 2017 Rihanna ha lanciato Fenty Beauty, ovvero la sua azienda di cosmetici. Quest'ultima ha aiutato in modo decisivo la cantante a raggiungere il tanto ambito "status" di miliardaria. Rihanna detiene infatti il 50% della società, che ha un fatturato pari a svariate centinaia di milioni di dollari. Inoltre, l'artista dispone anche di partecipazioni societarie, come quella relativa al brand di lingerie Savage X Fenty. Insomma, Rihanna non è solamente una cantante.

Pensate che il valore totale stimato ammonta a 1,7 miliardi di dollari secondo Forbes. Oltre a rendere Rihanna la cantante più ricca al mondo, questo risultato le consente di piazzarsi come seconda donna più ricca nel settore dell'intrattenimento in generale, seconda solamente alla conduttrice televisiva statunitense Oprah Winfrey.