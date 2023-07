Chi ha i capelli ricci ha un vantaggio davvero inaspettato, ecco quale

I capelli ricci hanno un ruolo sorprendentemente importante nel mantenere la testa fresca. Questo è quanto emerge da un recente studio pubblicato sulle Proceedings of the National Academy of Sciences, che suggerisce che i ricci possano essersi evoluti per prevenire il surriscaldamento del nostro cervello, organo sensibile al calore.

Lo studio ha utilizzato un manichino termico per testare l'effetto di diversi tipi di parrucche sulla temperatura della testa.

Il manichino, riscaldato a una temperatura corporea di 35 gradi Celsius, è stato posto sotto luci calde in un tunnel del vento a temperatura controllata. I ricercatori hanno misurato la temperatura sulla testa del manichino quando era coperto da parrucche con capelli lisci, ricci o molto ricci, o senza parrucca.

I risultati hanno mostrato che la differenza più significativa in termini di calore era tra avere capelli e non averne. La testa del manichino senza capelli diventava sempre più calda, ma l'aggiunta di una parrucca con capelli lisci ha ridotto l'aumento di calore di più della metà rispetto a una testa calva. La parrucca con capelli moderatamente ricci rendeva la zona del cuoio capelluto meno calda rispetto alla prima, mentre quella con capelli molto ricci portava una testa più fresca.

Lo studio suggerisce che tutti i tipi di capelli proteggono il cuoio capelluto dal sole in condizioni di caldo e umidità, ma i ricci potrebbero ulteriormente ridurre il riscaldamento creando uno strato d'aria tra la superficie e il cuoio capelluto.

Non più ogni riccio un capriccio, ma ogni riccio un parasole.