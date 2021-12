Chi ha la Carta D'Identità Elettronica deve fare lo SPID?

Qualche mese fa su queste pagine abbiamo spiegato cosa si può fare con la Carta d'Identità Elettronica. Il nuovo documento di riconoscimento ormai si sta facendo via via spazio grazie al ciclo di sostituzione delle vecchie Carte d'Identità "a libretto".

L'anno che si sta per concludere però è stato fortemente caratterizzato da un uso sempre più massiccio dello SPID. Il Sistema per l'Identità Digitale è stato infatti implementato nella pubblica amministrazione ed ora per accedere a qualsiasi servizio della PA serve lo SPID: il Governo ha deciso di dare un'accelerata importante da questo fronte e sempre più persone si stanno rivolgendo agli identity provider per aprire le loro credenziali SPID.

Tuttavia, se vi state chiedendo se anche in caso di possesso della CIE sia necessario fare lo SPID, la risposta è "dipende".

Come abbiamo avuto modo di raccontare, sono tanti i servizi a cui si può accedere con la Carta d'Identità Elettronica e nel 90% dei casi il tasto "Entra con SPID" è accompagnato da "Entra con CIE". Sostanzialmente, quindi, nella maggior parte dei casi se siete provvisti di CIE non è necessario per forza aprire lo SPID, ma non possiamo dare dati certi in quanto dipende da servizio a servizio.

Per tutte le informazioni su Entra con CIE, però, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.