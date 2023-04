Chi causa questa strage di ricci di mare? È stato trovato il colpevole

Dall'inizio del 2022, i ricci di mare stanno misteriosamente morendo nei Caraibi. Ora gli scienziati affermano di aver identificato il principale colpevole.

Dopo aver visto chi sta creando degli strani buchi nel mare, il responsabile di questa vera e propria strage è un tipo di microrganismo marino unicellulare chiamato "scuticociliato". La scoperta è abbastanza particolare, poiché come afferma Ian Hewson, un ecologista marino della Cornell University: "I ciliati non sono normalmente visti come agenti di mortalità di massa". Nello studio descritto su Science Advances, tutti gli indizi puntano infatti al Philaster apodigitiformis.

Gli scuticociliati si trovano letteralmente ovunque, in ogni oceano mondiale. Proprio per questo motivo ancora non si sa esattamente quali condizioni possano aver permesso al P. apodigitiformis di diventare così letale per i ricci. Inoltre, sebbene non siano disponibili trattamenti per la malattia, conoscere l'identità dell'agente patogeno consente lo sviluppo di possibili opzioni.

I ricci di mare dalle lunghe spine (Diadema antillarum) svolgono un ruolo cruciale nelle barriere coralline caraibiche, nutrendosi di alghe che altrimenti soffocherebbero i coralli, tanto da rappresentare un problema in California dove i ricci stanno distruggendo intere foreste. Negli anni '80 però, i ricci sono quasi scomparsi durante una massiccia moria, la cui causa rimane sconosciuta.

Ecco perché tre gruppi di ricercatori hanno raggiunto in modo indipendente la stessa conclusione su P. apodigitiformis, utilizzando approcci diversi. Il team di Hewson ha confrontato l'intero set di geni attivi detto anche trascrittoma, di ricci sani e malati provenienti da 23 siti nei Caraibi. Si è notato che alcuni dei geni attivi nei trascrittomi dei ricci malati non provenivano dai ricci ma dal microrganismo.

Nel frattempo, i team in Florida e alle Hawaii sono arrivati alle stesse conclusioni, dimostrando come i microrganismi fossero assenti nei ricci sani. Il passo successivo è stato quindi isolare l'agente patogeno e infettare i ricci sani. Solo quattro giorni dopo l'infezione, 6 ricci su 10 hanno perso molte spine, un sintomo comune dei ricci malati.

"È stato davvero emozionante da vedere", afferma Michael Sweet, un ecologista delle malattie marine dell'Università di Derby in Inghilterra, che non è stato coinvolto nello studio. "Spaventoso, ma anche emozionante vedere il nome (del ciliato) menzionato in un contesto diverso perché Philaster non è mai stato correlato prima alle malattie dei ricci."

Lo stesso Sweet afferma però come vi siano quasi certamente altri fattori in gioco, come diversi microrganismi o fattori di stress ambientale, che potrebbero aiutare a spiegare cosa ha innescato l'inizio della recente moria.

Infine, non è ancora noto se lo stesso agente patogeno sia stato coinvolto nella moria degli anni '80, ed il team di Hewson spera di rispondere a questa domanda esaminando gli esemplari del museo del periodo.