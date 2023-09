Chi ha causato questo cratere nella spiaggia? La risposta è imbarazzante

Nella giornata di ieri mentre Dave Kennedy portava a spasso il suo cane sulla spiaggia di Portmarnock a Dublino, si è imbattuto in un misterioso cratere nel terreno che ha fatto subito il giro del mondo. Di cosa si tratta realmente?

All'interno del cratere, lo stesso Kennedy ha ritrovato una roccia che, nonostante lo scetticismo del mondo accademico che ha dimostrato sin da subito diverse perplessità, sembrava essere un vero e proprio meteorite. Dopo essere partiti nelle scorse settimane alla ricerca di meteoriti nel Sud Italia, questa volta si tratta realmente di misteriosi e affascinanti corpi celesti?

"Come puoi vedere da qui, c'è un segno di bruciatura su questo lato qui, quindi dovrebbe essere stato esattamente l'angolo con cui è caduto. Ed è pesante, non sono sicuro della sua composizione ma sicuramente avremo tempo e modo di scoprirlo", ha dichiarato l’uomo a Virgin Media News sempre più convinto dell'incredibile scoperta.

A questo punto però subentra la verità, che non ha avuto bisogno di alcun tipo di analisi da parte di esperti del settore. La soluzione al mistero giunge direttamente dai social come potete vedere anche voi nel link in calce. Nonostante ogni anno migliaia di meteoriti colpiscano la Terra in ogni suo punto, questa volta il "cratere" è stato semplicemente scavato da… un gruppo di ragazzi.

Per quanto l’imbarazzo sia decisamente palpabile, almeno l’uomo la prossima volta ci penserà due volte prima di fare affermazioni con così tanta certezza. Inoltre, a differenza della donna colpita da un meteorite mentre beveva tranquillamente il suo caffè mattutino, potrà ritenersi decisamente "salvo" e al sicuro da spiacevoli inconvenienti.