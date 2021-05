Chi è stato il CEO più pagato del mondo nel 2020? Ecco la risposta

Un CEO deve "guidare" come si deve le sue aziende, ma anche mettersi in tasca la giusta ricompensa in caso di successo. Risulta dunque interessante dare un'occhiata a chi è stato il CEO più pagato del mondo nel 2020. Spoiler: probabilmente ve lo immaginate.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, secondo Forbes il CEO più pagato del mondo nel 2020 è stato Elon Musk. D'altronde, l'atipico imprenditore a capo di SpaceX e Tesla aveva già occupato lo scorso anno la prima posizione della classifica relativa al 2019 dei CEO statunitensi realizzata da Bloomberg. Insomma, possiamo dire che non si tratti di una sorpresa.

In ogni caso, a quanto pare Musk ha ricevuto 11 miliardi di dollari da Tesla nel 2020. Cifre da capogiro, che derivano soprattutto dalle stock option che il CEO aveva accordato nel 2018. In parole povere, l'atipico imprenditore è riuscito a raggiungere alcuni dei principali "traguardi" che erano stati previsti all'epoca ed è dunque stato ricompensato adeguatamente.

Invitandovi a consultare il link in fonte per ulteriori dettagli in merito all'analisi effettuata da Forbes, ricordiamo che giusto in queste ore Musk ha presentato il Saturday Night Live, facendo scendere il valore dei Dogecoin. Nel frattempo, l'atipico imprenditore è diventato di fatto il terzo uomo più ricco del Pianeta.