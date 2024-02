Chi ha cofondato OpenAI? Non c'è solamente il nome di Sam Altman

Mentre le problematiche di ChatGPT sembrano essersi ormai sistemate nella serata italiana del 21 febbraio 2024 (anche se non sono ancora note le cause della questione), su queste pagine torniamo a fare riferimento a OpenAI. Infatti, non esattamente tutti sembrano sapere chi sono i cofondatori dell'azienda IA.

A tal proposito, andando oltre al nome di Sam Altman, ovvero all'attuale amministratore delegato, vale la pena notare che l'altro principale co-fondatore è Elon Musk. Sì, avete capito bene: la fondazione dell'azienda, oggi ai vertici del mondo dell'intelligenza artificiale, risale al 2015 e vede come protagonista anche l'attuale proprietario di Twitter.

Va detto che, al netto del fatto che oggi OpenAI dispone anche di un ramo for-profit, inizialmente si trattava di un'organizzazione creata grazie a Musk, Altman e altri investitori. Tra i vari finanziatori del progetto, risulta difficile non citare Greg Brockman (ex CTO di Stripe), Peter Thiel (co-fondatore di PayPal) e Reid Hoffman (co-fondatore di LinkedIn). Insomma, i nomi di spicco non mancano di certo.

Adesso sapete dunque che non c'è solamente Sam Altman dietro a OpenAI, anche se potrebbe interessarvi conoscere il fatto che Musk ha abbandonato l'azienda nel 2018, dimettendosi dal consiglio di amministrazione nel mese di febbraio (quindi ormai sei anni fa, al momento in cui scriviamo). Il resto è storia: compresa la giravolta di fine 2023 su Sam Altman.