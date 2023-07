Chi si è connesso all'hotspot dello smartphone? Su Android è semplice vederlo

Dopo avervi mostrato alcune app per Android che raccolgono i vostri dati di nascosto, il nostro viaggio nelle feature di sicurezza del sistema operativo di Google continua parlando della rete Wi-Fi del telefono. Certo, a volte trasformare lo smartphone Android in un router è utilissimo, ma lo sapete che porta con sé dei problemi di sicurezza?

La condivisione della rete mobile dello smartphone tramite hotspot è un procedimento molto comune e spesso persino necessario, specie quando ci si trova lontano da casa e senza una rete Wi-Fi stabile nelle vicinanze, per esempio quando si è in vacanza all'estero. Tuttavia, se la condivisione del proprio hotspot viene effettuata in modo superficiale, anche altre persone potrebbero utilizzarlo e finire per prosciugare i dati del vostro piano tariffario.

Per evitare che ciò avvenga, ovviamente, la cosa migliore da fare è proteggere l'hotspot con una password. Qualora ciò non fosse possibile o nel caso in cui aveste dei dubbi sul fatto che qualcuno possa essersi introdotto nella vostra rete dopo aver scoperto la password stessa, però, c'è un modo molto semplice per verificare quali device sono connessi al Wi-Fi dello smartphone.

Per eseguire questa procedura, dovete semplicemente aprire le Impostazioni del telefono e cliccare su "Internet e Connessioni" (o la dicitura equivalente a seconda del vostro smartphone). Qui, cliccate su "Wi-Fi", poi, sul nome della rete hotspot del vostro dispositivo. Quindi toccate "Avanzate" e "Dispositivi connessi". In questo modo, potrete vedere tutti gli smartphone, i PC e i tablet connessi al vostro hotspot, decidendo magari di disattivarlo (o di cambiare password) se notate degli accessi non autorizzati.

Un'altra possibilità è quella di utilizzare delle app terze parti per il monitoraggio delle reti: la più famosa su Android, con ben 50 milioni di download, è Fing - Network Tools, ed è completamente gratuita!