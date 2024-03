Chi di voi conosce la costante di Planck? Scopriamo perché è così importante

Esattamente nel 1900, il dottor Max Planck introdusse un numero misterioso nel mondo della fisica. Ma cos’è esattamente la costante di Planck e perché è così importante?

Dopo aver scoperto un’eccezione a una legge delle fisica e prima di parlare del celebre numero, è opportuno ricordare rapidamente che la meccanica quantistica si occupa delle minuscole particelle che compongono il nostro universo e delle interazioni tra loro.

Questo ramo della fisica, descritto da Sir Isaac Newton alla fine del 1600, si occupa praticamente di tutto il mondo osservabile, spiegando ad esempio come le mele cadono dagli alberi e i pianeti orbitano attorno alle stelle. Ma che differenza c’è con la meccanica classica? Un semplice esperimento ci viene in aiuto.

Se pensiamo all'energia come all'acqua, nella meccanica classica possiamo versare continuamente qualsiasi quantità di acqua. Nella meccanica quantistica, l’energia si comporta invece in modo diverso. Anziché versare acqua continuamente, si tratta più di aggiungere zollette di zucchero in una tazza di caffè.

Questa natura discreta dell'energia è un concetto fondamentale nella teoria quantistica, ed è qui che entra in gioco la nostra amata costante di Planck. Risulta infatti essenziale per definire il comportamento di queste minuscole particelle.

Definisce la quantità di energia che un fotone (una particella di luce) può trasportare, in base alla frequenza della sua onda elettromagnetica. Questa relazione tra energia fotonica e radiazione elettromagnetica è cruciale per comprendere fenomeni come l'effetto fotoelettrico.

La radiazione elettromagnetica e le particelle elementari "mostrano intrinsecamente sia le proprietà delle particelle che quelle delle onde", spiega via e-mail Fred Cooper, professore esterno al Santa Fe Institute, un centro di ricerca indipendente nel New Mexico.

Si tratta dunque di un numero fondamentale. Oltre a fungere da vera e propria base per il dualismo onda-particella, permette la quantizzazione di grandezze come la quantità di moto, l'energia e il momento angolare.

"La costante fondamentale che collega questi due aspetti di queste entità è la costante di Planck. L'energia elettromagnetica non può essere trasferita in modo continuo ma viene trasferita da fotoni di luce discreti la cui energia E è data da E = hf, dove h è la costante di Planck e f è la frequenza della luce", afferma lo stesso Cooper.

Dopo aver visto il concorso da 5 milioni di dollari di Google inerente i Pc quantistici, ecco spiegata (brevemente e in maniera semplicistica) l’importanza della costante di Planck.