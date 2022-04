Chi contattare se SPID Poste non funziona? I numeri da chiamare

Lo SPID di Poste Italiane è senza dubbio il più diffuso del nostro paese, ma potrebbe capitare che in alcune circostanze non funzioni. Come fare quindi per ottenere assistenza e capire qual è il motivo per cui si verificano tali disservizi.

Poste Italiane ha messo a disposizione un call center, raggiungibile tramite il numero verde gratuito 800.007.777, da telefono fisso e mobile. Il servizio è disponibile 24/7 per richiedere la sospensione delle credenziali, in caso di furto o smarrimento o per motivi di sicurezza.

Per contattarlo per problemi, dubbi ed altre esigenze, invece, è attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato. Se siete all'estero e volete contattarlo, il numero da digitare è +39 02.82.44.33.99: in tal caso è disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20.

Se non siete ancora provvisti di SPID e siete alla ricerca di un sistema per aprire lo SPID di Poste Italiane da smartphone, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato contenente tutti i dettagli del caso.

Ricordiamo, inoltre, che da qualche mese Poste Italiane ha reso a pagamento il riconoscimento di persona per lo SPID: è necessario pagare 12 Euro, mentre se lo si fa tramite remoto attraverso l'applicazione per smartphone il costo scende a 0 Euro.