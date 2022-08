Chi o cosa ha creato i continenti? La risposta viene dallo spazio

Lo studio realizzato dalla School of Earth and Planetary Sciences di Curtin, ha fornito la prova più convincente che i continenti della Terra siano stati formati da impatti di meteoriti giganti, particolarmente frequenti durante i primi miliardi di anni della storia del nostro pianeta. Un importante risultato dal grande valore scientifico.

Il dottor Tim Johnson, della New Curtin, ha affermato che esisteva già da decenni l'idea che originariamente i continenti si fossero formati nei siti di impatto di alcuni meteoriti giganti, ma fino ad ora c'erano poche prove valide a sostegno della teoria.

"Abbiamo trovato prove di questi impatti di meteoriti giganti esaminando minuscoli cristalli di zircone presenti nelle rocce del cratere Pilbara, nell'Australia occidentale, che ad oggi rappresenta l'esempio meglio conservato della crosta antica della Terra", ha detto il dottor Johnson.

"Lo studio della composizione degli isotopi dell'ossigeno, in questi particolari cristalli di zircone, ha rivelato un processo "top-down" che inizia con lo scioglimento delle rocce vicino alla superficie e prosegue più in profondità, coerentemente con l'effetto geologico degli impatti di meteoriti giganti", ha spiegato.

"La nostra ricerca fornisce la prima prova valida che i processi che alla fine hanno formato i continenti sono iniziati con impatti di meteoriti giganti, simili a quelli responsabili dell'estinzione dei dinosauri, ma verificatisi ovviamente miliardi di anni prima", ha aggiunto Johnson.

L'autore ha inoltre affermato che, la comprensione della formazione e dell'evoluzione dei continenti della Terra, è fondamentale poiché queste masse continentali ospitano la maggior parte della biomassa terrestre, tutti gli esseri umani e quasi tutti i più importanti giacimenti minerari del pianeta.

"I continenti ospitano metalli fondamentali come litio, stagno e nichel, materie prime essenziali per le tecnologie verdi emergenti, necessarie per adempiere al nostro obbligo di mitigare il cambiamento climatico", ha spiegato Johnson.

"Ora", ha concluso l'autore, "i dati relativi ad altre aree dell'antica crosta continentale terrestre, sembrano mostrare modelli simili a quelli riconosciuti nell'Australia occidentale. Vorremmo quindi testare le nostre scoperte su queste antiche rocce per vedere se, come sospettiamo, il nostro modello è più ampiamente applicabile".

Lo studio completo, "Giant impacts and the origin and evolution of continents", è stato pubblicato sulle pagine di Nature.

