Chi o cosa ha sterminato i rinoceronti lanosi? Questa volta gli umani non sono i colpevoli

Tra i 3.6 milioni e i 10.000 anni fa circa, in Europa e nel nord dell'Asia, era possibile trovare il rinoceronte lanoso (Coelodonta antiquitatis). Una creatura che raggiungeva facilmente i 3-3.8 metri di lunghezza, con un peso stimato di circa 1.800-2.700 kg e che poteva crescere anche fino a 2 metri di altezza.

Tuttavia, 14.000 anni fa scomparve misteriosamente? Chi è il colpevole di questa dipartita? Spoiler, gli umani (questa volta) non sono i principali sospettati. Secondo un nuovo studio condotto da un team di scienziati svedesi e russi, questa popolazione è rimasta stabile per millenni mentre vivevano al fianco degli umani, prima di calare bruscamente verso la fine dell'ultima era glaciale.

"Ciò rende più probabile che i cambiamenti climatici di circa 14.000 anni fa siano il motore principale della loro estinzione, piuttosto che gli esseri umani", ha dichiarato all'Agence France-Presse Love Dalen, genetista del Centro svedese di Paleogenetica. Gli esperti sono arrivati a questa conclusione esaminando i frammenti di DNA dai resti di 14 di questi mammiferi preistorici.

In che modo? La dimensione di una popolazione è proporzionale al suo livello di diversità genetica e al grado di consanguineità. Il team di scienziati è stato in grado di analizzare il genoma completo di un rinoceronte risalente a 18.500 anni fa. Confrontando i cromosomi ereditati dalla madre e dal padre, hanno determinato quanto segue: la consanguineità era bassa, mentre la diversità era alta.

Gli esseri umani arrivarono ​​in questa parte della Siberia 30.000 anni fa. Sebbene cacciassero i rinoceronti, la popolazione dell'animale rimase stabile per altri 12.000 anni fino a un improvviso periodo di riscaldamento noto come Bølling-Allerød, avvenuto in un arco di tempo compreso tra 14.700 e 12.700 anni fa circa. Ciò potrebbe scagionare definitivamente gli esseri umani da questo caso di omicidio.

Ottimo! Ne rimangono ancora centinaia di migliaia ancora aperti. Gli umani, infatti, sono i responsabili della quasi scomparsa del rinoceronte di Sumatra, il parente più vicino del rinoceronte lanoso.