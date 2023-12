Chi ha creato questi cerchi perfetto in fondo all'oceano? Sarai stupito

Nelle acque subtropicali del sud del Giappone, alcuni anni fa, i subacquei hanno scoperto delle grandi forme geometriche scolpite sul fondo sabbioso del mare. Questi cerchi, di circa due metri di diametro, formati da due anelli concentrici con raggi che si irradiano dal centro, sembravano una versione acquatica dei misteriosi cerchi nel grano.

Nessuno riusciva a capire chi o cosa avesse creato queste forme. La sorpresa è stata grande quando un team di scienziati ha finalmente osservato gli artisti del fondale marino all'opera: piccoli pesci palla del genere Torquigener, lunghi circa 12 cm, che nuotavano velocemente sulla sabbia, muovendo le pinne e creando modelli nella sabbia.

Dopo questa scoperta, sono stati avvistati altri pesci palla che disegnavano cerchi sul fondale marino, seguendo una serie simile di passaggi. Ma come fanno a farlo? Inizialmente, un maschio traccia forme circolari di base, poi le impreziosisce con creste nuotando verso l'interno sotto angolazioni diverse. Successivamente, riempie il cerchio con scarabocchi di linee ondulate casuali (ecco quanto è pericoloso il veleno).

Come tocco finale, il maschio raccoglie pezzi di corallo morto e conchiglie per decorare la sua creazione sul fondale marino. L'intero processo richiede almeno una settimana. Questi cerchi sottomarini hanno anche una funzione pratica: sono in realtà nidi.

Il design circolare sembra incanalare acqua fresca verso il centro del nido, così che, indipendentemente dalla direzione della corrente, acqua rinfrescante e ricca di ossigeno viene spazzata nell'area centrale di deposizione delle uova, creando condizioni ideali per lo sviluppo.

I pesci palla maschi sono molto laboriosi: se una femmina apprezza l'aspetto di un nido, deporrà le sue uova al centro e poi nuoterà via, lasciando il maschio a custodire il nido e le uova in crescita per altri sei giorni, mentre la sua opera d'arte si sgretola gradualmente e viene spazzata via. A proposito, sapete che si riproducono al chiaro di luna?