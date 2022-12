Chi ha creato la formazione Kummakivi che sfida apparentemente le leggi della fisica?

Nel sud-est della Finlandia può essere trovata una curiosa formazione geologica che porta il nome di "Kummakivi". Descriverla ad occhio è semplice: un gigantesco masso che sembra essere perfettamente bilanciato sopra un altro sasso, ma come si è formata una struttura del genere? Tutta opera di madre natura.

Quando la scienza non esisteva e le menti degli esseri umani creavano esseri soprannaturali per dare le spiegazioni più complicate, si pensava che l'opera fosse stata eretta dai giganti. In realtà la struttura inamovibile (perché sì, sembra essere instabile ma in realtà è impassibile) è stata creata dai ghiacciai.

Questa regione della Finlandia, infatti, un tempo era ricoperta da una massa di ghiaccio che si è ritirata circa 8.000 anni fa. Strutture simili sono chiamate dagli addetti ai lavori PBR, o "rocce precariamente bilanciate", ed esempi simili possono essere trovati in tutto il mondo. Vengono anche utilizzati come "sismometri inversi" dagli addetti ai lavori poiché la loro stessa esistenza mostra che l'area non è vulnerabile ai terremoti (che possono creare anche "tsunami nel deserto").

La roccia in equilibrio è stata lasciata qui, molto probabilmente, mentre i ghiacciai si stavano ritirando dalla zona, ancorandosi al suolo roccioso e lasciando al suo posto questa struttura incredibile. Kummakivi, che significa in finlandese "roccia strana", ha un peso di 500.000 chilogrammi e sulla cima della pietra cresce un pino dagli anni '80.

Incredibile, vero?