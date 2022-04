Chi ha creato il primo computer? Era grande più di una stanza

Poco meno di un anno fa, su queste pagine parlavamo del progetto La storia del PC Gaming di Intel, in cui anche noi abbiamo lasciato un contributo grazie alla testimonianza del nostro Alessio Ferraiuolo.

Il bellissimo progetto mirava a scavare tra le decadi di PC Gaming per raccontarci le emozioni e atmosfere che ci hanno accompagnato nel corso degli anni in cui si è evoluto il nostro medium preferito.

Ma se, per estensione, volessimo andare indietro nel tempo alla scoperta degli albori dell'informatica e della proto-informatica? Dovete sapere, infatti, che prima ancora dei calcolatori elettronici, fu Charles Babbage a dare probabilmente il più importante contributo al settore, lanciando, di fatto, la scintilla per quella che sarebbe poi diventata l'informatica.

Un lungo e travagliato processo di ideazione si concluse nel 1822 con lo sviluppo del primo prototipo di macchina differenziale. Un dispositivo meccanico, che nel progetto finale doveva raggiungere i due metri di lunghezza.

Nel tempo, poi, lo stesso Babbage ci riprovò ideando la cosiddetta macchina analitica, sempre meccanica e considerata a tutti gli effetti come il primo computer della storia. La sua progettazione avvenne tra il 1833 e il 1842 e il calcolatore definitivo sarebbe dovuto essere alimentato naturalmente a vapore e arrivare a circa 30 metri di lunghezza.

Il primo calcolatore digitale, invece, si deve a John Vincent Atanasoff e Clifford Berry che, nel 1942 mostrarono la loro creatura in grado di utilizzare l'energia elettrica per completare calcoli in "appena" 15 secondi. Si discostava dalle macchine di Turing e dai loro derivati, pesava circa 320 Kg e occupava lo spazio di una scrivania.

Se siete appassionati della storia del colosso di Cupertino, invece, potrebbe interessarvi sapere che oltre quarant'anni fa nasceva il primo computer Apple.