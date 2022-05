Chi ha creato Terra Luna? La storia dell'imprenditore Do Kwon

A distanza di qualche settimana dall'attacco che ha fatto crollare Terra, l'ecosistema governato dalla stablecoin UST e dalla criptovaluta LUNA, sono ancora in molti a chiedersi chi è stato a creare questa blockchain.

Il suo nome è Do Kwon, sviluppatore sudcoreano, fondatore e CEO dei Terraform Labs. Prima ancora di Terra e del suo crollo che ha portato alla scomparsa di una capitalizzazione di 45 miliardi di dollari, Kwon era noto come sviluppatore tradizionale.

Infatti, dopo aver completato gli studi alla Stanford University nel 2016, ha avuto modo di lavorare sia per Apple che Microsoft, accumulando esperienza per circa sei mesi in totale, salvo poi rientrare nel Paese natale, la Corea del Sud, per iniziare il suo percorso individuale.

Prima con Basis Cash, sistema basato su Ethereum, e poi con Terra, Do Kwon ha avuto modo di diventare uno dei personaggi più noti nel panorama crypto internazionale. Proprio con i Terraform Labs, con UST e con LUNA è divenuto ancora più popolare, sebbene con accezione parzialmente negativa, con i più recenti fatti di cronaca.

A ogni modo, si parla già del lancio della blockchain Terra 2.0, che si spera possa segnare una rinascita in grande stile per gli sfortunati utenti che hanno perso tutto e per l'intero mercato.