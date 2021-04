Chi è il creatore dei Bitcoin? Ci sono diverse persone coinvolte?

Tra "boom" e crolli continui, i Bitcoin sono particolarmente al centro dell'attenzione in questo periodo. Non sono dunque in pochi coloro che si stanno chiedendo chi c'è dietro a questa criptovaluta, o meglio, chi l'ha creata. Per questo motivo, risulta interessante dare un'occhiata alla situazione generale.

Ebbene, nell'immaginario comune il creatore dei Bitcoin è Satoshi Nakamoto, che in realtà è uno pseudonimo. Non si conosce quindi con certezza la reale identità della persona che si è occupata inizialmente del progetto. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni non sono mancati i "colpi di scena", anche se al momento non c'è ancora nulla di "ufficiale".

Infatti, ci sono diverse persone che affermano di essere state coinvolte nella creazione dei Bitcoin. Il problema? Tutte affermano di essere Satoshi Nakamoto. Per intenderci, il caso più recente risale a qualche giorno fa, dato che, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e Reuters, le autorità del Regno Unito hanno deciso di dare "una chance" all'australiano Craig Wright, che da anni afferma di essere l'inventore dei Bitcoin, ascoltandolo nel contesto di una causa relativa alla violazione del copyright che coinvolge Cobra, pseudonimo della persona dietro bitcoin.org. Di mezzo c'è il whitepaper dei Bitcoin, che Wright ovviamente ritiene "suo".

Ricordiamo che il nome di Wright circola da molto tempo e ha spesso generato scetticismo nel settore, quindi risulta difficile sbilanciarsi in merito. Insomma, la situazione è piuttosto confusa (pensate che persino John McAfee aveva dichiarato di voler rivelare l'identità di Satoshi Nakamoto, salvo poi "tirarsi indietro").