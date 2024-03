Chi crede nelle teorie cospirazioniste ha un cervello differente dagli altr

Nell'era dell'informazione senza limiti, le teorie del complotto proliferano, dalla convinzione che la Terra sia piatta al fervore degli anti-vaccinisti, passando per i seguaci di QAnon. Ma cosa spinge una persona apparentemente razionale a credere in idee così distanti dalla realtà condivisa? La psicologia potrebbe avere alcune risposte.

Un tratto distintivo del cervello umano, la ricerca di schemi e modelli, è stato individuato come uno dei principali motori dietro la spinta verso il pensiero complottista. Questa tendenza, vitale per la sopravvivenza e l'apprendimento, può trasformarsi in un'arma a doppio taglio quando porta a collegare tra loro dati casuali, creando illusioni di pattern dove non ne esistono.

Uno studio del 2017 ha esplorato questa relazione, dimostrando come coloro che sono inclini al pensiero complottista tendano a trovare schemi anche nei lanci casuali di monete o nelle opere caotiche di Jackson Pollock. Gli autori dello studio hanno anche osservato come la credenza in una teoria del complotto possa spesso preludere all'accettazione di altre teorie, apparentemente non correlate, ampliando così la percezione di pattern negli eventi mondiali.

In tempi di pandemia, questo approccio alla ricerca ha acquistato una rilevanza ancora maggiore, evidenziando come il bias di conferma e altri fattori psicologici contribuiscano a consolidare queste convinzioni. Tra questi, il narcisismo emerge come uno dei migliori indicatori di predisposizione al credere nei complotti, legato a una necessità di sentirsi unici e a una visione del mondo in cui "gli altri" sono sempre in agguato (a tal proposito, ecco i bias più comuni).

Nonostante i progressi fatti, molte domande restano aperte, soprattutto riguardo le cause e gli effetti di queste convinzioni. Capire cosa spinge le persone verso il pensiero complottista è fondamentale se vogliamo affrontare efficacemente le future onde di disinformazione.

