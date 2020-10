Chi ha dedicato un intero testo alla 'piada' romagnola?

Lo sapevate? Giovanni Pascoli scrisse a inizio Novecento un poemetto dedicato alla piada romagnola. Sicuramente, vista la bontà della pietanza, se lo merita senza alcun dubbio alcuno.

Ecco un piccolo estratto del bellissimo (e che fa venire fame) poemetto:



Il mio povero mucchio arde e già brilla: pian piano appoggio su due mattoni il nero testo di porosa argilla. Maria, nel fiore infondi l’acqua e poni il sale; dono di te, Dio; ma pensa! l’uomo mi vende ciò che tu ci doni. Tu n’empi i mari, e l’uomo lo dispensa nella bilancia tremula: le ande tu ne condisci, e manca sulla mensa. Ma tu, Maria, con le tue mani blande domi la pasta e poi l’allarghi e spiani; ed ecco è liscia come un foglio, e grande come la luna; e sulle aperte mani tu me l’arrechi, e me l’adagi molle sul testo caldo, e quindi t’allontani.