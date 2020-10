Chi ha detto che nel deserto non esistono gli alberi? Ce ne sono quasi 2 miliardi!

Chi ha detto che nel deserto non esiste vegetazione? Circa 1.8 miliardi di alberi punteggiano parti del Sahara e del deserto del Sahel, secondo quanto scoperto da alcune immagini satellitari combinate con l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico.

"Siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che ci siano così tanti alberi che crescono nel deserto del Sahara", ha dichiarato all'Agence France-Presse l'autore principale dello studio Martin Brandt. "Certamente ci sono vaste aree senza alberi, ma ci sono ancora aree con un'alta densità di alberi, e anche tra le dune sabbiose qualcuno cresce".

Contare i singoli alberi, in particolare su vaste aree di territorio, è un compito quasi impossibile... per questo motivo gli esperti hanno delegato il compito all'intelligenza artificiale. Ovviamente non è mai così semplice: prima che il programma di apprendimento profondo potesse funzionare, doveva essere addestrato, un processo che ha portato via al team di ricerca un anno, poiché hanno dovuto etichettare manualmente 90.000 alberi.

Ne è valsa sicuramente la pena, consentendo di calcolare in poche ore quello che avrebbe richiesto anni di lavoro per milioni di persone. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, ha coperto un'area di 1,3 milioni di chilometri quadrati e ha coinvolto l'analisi di oltre 11.000 immagini. Il prossimo passo del team sarà quello di utilizzare la tecnica altrove, per mappare gli alberi nascosti nei 65 milioni di chilometri quadrati delle regioni aride del mondo.

Il deserto del Sahara, un tempo, era un luogo pieno di vegetazione e di vita. Nei suoi oceani, nuotava perfino questa adorabile creatura marina.