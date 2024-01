Chi di voi fa la dieta intermittente? Ecco a cosa andate incontro

Secondo uno studio guidato da Qiang Zeng del People's Liberation Army General Hospital di Pechino e pubblicato sulla rivista , il digiuno intermittente non solo modifica la composizione della flora batterica intestinale, ma cambia addirittura il nostro cervello.

I ricercatori hanno studiato attentamente per due mesi, 25 persone obese di ambo i sessi, con un'età media di 27 anni. Per tutta la durata dell’esperimento, i soggetti sono stati sottoposti alla rinomata dieta del "digiuno intermittente". Questa volta dunque, la dieta preistorica non c’entra nulla!

Terminato il periodo di osservazione, il loro peso corporeo era diminuito in media di 7,6 chilogrammi. Come facilmente prevedibile, quasi ogni valore metabolico era migliorato, dimostrando una migliore prospettiva di vita. Utilizzando però tecniche di neuroimaging, le cose cambiavano radicalmente.

Attraverso la risonanza magnetica funzionale, gli studiosi hanno infatti osservato che dopo il digiuno intermittente si riduce drasticamente l’attività presente in alcune specifiche aree del cervello. Parliamo in particolare delle regioni implicate nella regolazione dell'appetito e della dipendenza (aree fortemente correlate con l’obesità).

Inoltre, anche a livello del microbioma intestinale si è osservato un significativo aumento di alcuni batteri "buoni": Bacteroides uniformis , Faecalibacterium prausnitzii, Parabacteroides distasonis. Contemporaneamente, si è vista anche una rapida diminuzione di Escherichia coli.

Si è osservato inoltre l’effetto decisamente positivo di altri batteri su varie funzione cognitive come l’apprendimento, l’attenzione e l’elaborazione delle emozioni.

Saranno necessari sicuramente ulteriori studi a riguardo, ma non considerando la dieta di Bruce Springsteen, il digiuno intermittente potrebbe realmente aiutare miglia di persone in forte sovrappeso.