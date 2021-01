Chi ha diritto al bonus TV? I requisiti dello sconto per il digitale terrestre

Il passaggio al nuovo digitale terrestre è accompagnato dal nuovo bonus TV del Governo Italiano che è stato ulteriormente rinnovato per consentire a sempre più famiglie di effettuare lo switch off riducendo l'impatto economico che può avere l'acquisto di un decoder o TV sulle finanze.

Dopo aver capito come funziona il DVB-T2 e da quando partirà lo switch off al nuovo digitale terrestre, scendiamo nel dettaglio sul bonus.

L'incentivo, erogato direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sarà disponibile fino a fine 2022 ed è compatibile con TV e decoder in grado di supportare la tecnologia DVB-T2 HEVC. Di conseguenza, prima di effettuare la richiesta consigliamo di verificare che l'apparecchio che state per acquistare includa le due diciture in questione sulla confezione.

Possono usufruire dei 50 Euro di sconto tutti i residenti in Italia con un ISEE inferiore ai 20mila Euro, che dovranno presentare un'autocertificazione al momento dell'acquisto. Il negoziante provvederà ad effettuare le verifiche del caso sul terminale, per constatare che le dichiarazioni corrispondano alla realtà.

Il Bonus TV da 50 Euro è accettato dalla maggior parte dei negozianti, tra cui Trony, Euronics e Mediaworld, mentre allo stato attuale non può essere utilizzato online su piattaforme come Amazon. Non sono disponibili informazioni sulla possibile estensione.