Chi ha diritto al rimborso DAZN? Ecco ciò che dovrà succedere per ottenerli

A poche settimane dalla stretta di AGCOM su DAZN, l’Autorità Garante per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato la lista dei requisiti che dovrà rispettare il servizio di streaming che trasmette la Serie A, ed i requisiti per richiedere i rimborsi.

Con la delibera pubblicata sul sito AGCOM venerdì scorso, vengono stabiliti i criteri che deve rispettare DAZN.

L’abbonato a DAZN, nello specifico, avrà diritto al rimborso nel caso si verifichi una condizione tra le seguenti:

Mancato accesso all’evento sportivo per più di cinque volte;

Più di tre disconnessioni durante lo streaming;

Risoluzione inferiore ai 540 pixel nel caso di connessione da dispositivo mobile o fisso con connessione superiore a 2Mbps in download;

Risoluzione inferiore a 720 pixel in caso di accesso a dispositivo fisso o mobile con connessione superiore a 4Mbps in download o 6Mbps in download;

Risoluzione minima inferiore a 1080 pixel con connessione superiore ai 10Mbps in download.

Il rimborso, che come noto dovrà essere pari al 25% dell’abbonamento pagato dall’utente, potrà essere riconosciuto in contanti o sottoforma di sconto in fattura. Chiaramente, è possibile ottenere un rimborso a settimana.

Il Garante, parallelamente, ha anche avviato il monitoraggio e stabilito i criteri di qualità per le trasmissioni in termini di accesso, visione, freezing, numero di interruzioni, il ritardo tra evento reale e la trasmissione e qualità video ed fps.