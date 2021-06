Chi ha diritto allo sconto DAZN per 12 e 14 mesi? Ecco i requisiti

Dopo avervi spiegato quanto costerà DAZN dal 1 Luglio agli abbonati Sky, scendiamo nuovamente nel dettaglio delle offerte proposte dalla piattaforma di streaming proporrà dal 1 Luglio a coloro che sono interessati. Nello specifico, vediamo chi ha diritto di accedere all'offerta che permette di risparmiare 10 Euro per 12 o 14 mesi.

Partendo dal presupposto che il nuovo listino di DAZN prevede un costo mensile dell'abbonamento da 29,99 Euro al mese dai 9,99 Euro attuali, almeno per il primo anno praticamente tutti possono godere di una serie di promozioni che portano il prezzo a 19,99 Euro per 12 o 14 mesi.

Se siete già abbonati a DAZN, la piattaforma vi proporrà i mesi di luglio ed agosto a costo zero, mentre da settembre continuerete a pagare 19,99 Euro al mese per i primi dodici mesi.

Se invece non siete abbonati ma intendete sottoscrivere l'offerta, dal 1 al 28 Luglio potete creare un nuovo profilo ed abilitare il pagamento per godere di 14 mesi a 19,99 Euro al mese. Va da se che dal 29 Luglio in poi, salvo proroghe che però al momento in cui stiamo scrivendo la news ancora non sono arrivate, il costo sarà di 29,99 euro. Quest'ultima offerta è attiva anche per gli abbonati al voucher tramite Sky.