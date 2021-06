Chi ha diritto a tre mesi di Sky Calcio gratis? Facciamo il punto sull'offerta

È notizia di qualche ora fa che Sky ha rimodulato il pacchetto Sky Calcio abbassando il prezzo a 5 Euro al mese dal 1 Ottobre. Tuttavia, l'annuncio della pay tv è anche stata l'occasione per ricordare che il 1 Luglio parte una nuova iniziativa che consente di ottenere tre mesi di Sky Calcio gratis.

Come comunicato qualche mese fa da Sky, dal 1 Luglio al 30 Settembre gli abbonati riceveranno tre mesi di Sky Calcio gratis, ma a chi è rivolta?

Sky ha infatti precisato che tale promozione sarà attivata esclusivamente da coloro che hanno, al 1 Luglio 2021, un abbonamento Sky Calcio già attivo. La visione gratuita dei canali quindi non sarà garantita per tutti: se non disponete di tale pacchetto non potrete accedere all'offerta.

Durante il lasso di tempo in cui il pacchetto Sky Calcio sarà gratuito, il sistema di fatturazione della pay tv provvederà a stornare l'importo direttamente nelle tre fatture, indipendentemente delle promozioni in atto.

Per tutte le informazioni su cosa trasmetterà Sky su Sky Calcio a partire dalla prossima stagione, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Ricordiamo che per il prossimo triennio calcistico la pay tv ha portato a casa i diritti tv perla trasmissione di tre partite su dieci per turno della Serie A.