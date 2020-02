Ecco chi disse la frase 'Se Elvis è il re del Rock, io ne sono la regina'

Conosciamo tutti il famosissimo "Re del Rock": Elvis Aaron Presley, un cantante, attore, musicista e ballerino statunitense. Si tratta di uno dei più celebri cantanti del Novecento, una vera e propria icona culturale e fonte di ispirazione per molti musicisti e interpreti di rock and roll.

La famosa frase "se Elvis è il re del Rock, io ne sono la regina", non fu detta da Freddie Mercury come tutti pensano (forse a causa del nome della sua band), bensì da Little Richard.



L'uomo, infatti, fu una figura di grande influenza sulla storia della musica e sulla cultura popolare del XX secolo, i suoi lavori più celebrati appartengono soprattutto agli anni cinquanta, periodo nel quale, grazie a un sound ritmato e veloce, insieme ad una interpretazione vocale innovativa e a un look decadente, fu uno dei musicisti che aiutarono il genere del rock and roll a nascere e a diffondersi, diventando uno dei primi rockers a impersonare lo stile trasgressivo e oltraggioso del genere.



Richard si fa chiamare anche "The Original King of Rock and Roll". L'uomo, inoltre, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Songwriters Hall of Fame, e ha ottenuto svariati riconoscimenti che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.