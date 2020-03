Chi disse la storica frase 'Mr. Gorbaciov, abbatta questo muro'?

Dal 1961 al 1989 il mondo vide la creazione del "Muro di Berlino", una fortificazione eretta dal governo della Germania dell'Est per impedire la libera circolazione delle persone verso la Germania dell'Ovest. Il muro, costruito interamente in calcestruzzo era lungo ben 156 chilometri ed era alto 3.6 metri.

Molti paesi del mondo non videro di buon occhio la costruzione del muro, e molte istituzioni si abbatterono contro esso. Uno di questi fu il presidente degli Stati Uniti d'America Ronald Reagan durante un discorso tenuto presso la Porta di Brandeburgo il 12 giugno 1987. La frase, rimasta ormai nella storia, recita le seguenti parole: "Tear down this wall!", letteralmente "Abbatta questo muro".



Il presidente si riferì direttamente al segretario generale del PCUS (la più alta carica amministrativa del Partito Comunista dell'Unione Sovietica) Michail Gorbačëv. Alcuni membri della Casa Bianca sconsigliarono al presidente di dire una frase del genere, sopratutto visto i buoni rapporti dell'uomo verso Gorbačëv.



Viene riportata, adesso, la frase che disse Reagan al segretario: "Accogliamo con favore il cambiamento e l'apertura, perché crediamo che la libertà e la sicurezza vadano insieme, che il progresso della libertà umana non può che rafforzare la causa di pace nel mondo. C'è solo un'azione che i sovietici possono fare che sarebbe inconfondibile, che farebbe avanzare drammaticamente le cause delle libertà e della pace. Segretario generale Gorbačëv, se cerca la pace, se cerca la prosperità per l'Unione Sovietica e per l'Europa orientale, se cerca liberalizzazione, venga qui a questa porta. Signor Gorbačëv apra questa porta. Signor Gorbačëv, abbatta questo muro!"