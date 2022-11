Ecco a chi dobbiamo la creazione degli scheletri negli esseri viventi

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, gli scienziati potrebbero aver scoperto quando emersero per la prima volta gli scheletri negli esseri viventi: circa 540 milioni di anni fa.

Sono state trovate, infatti, spugne marine in forme tubolari simili a ditali, strutturate da rivestimenti duri e mineralizzati, che si pensa siano tra i primi esempi di fossili scheletrici. Inoltre, cosa ancor più rara, i fossili esaminati dagli scienziati hanno conservato i tessuti molli di quattro creature marine vermiformi appartenenti alla specie Gangtoucunia aspera.

Le bocche di questi organismi simili a vermi (ma appartenenti alla famiglia delle meduse, anemoni di mare e coralli) sono circondate da tentacoli retrattili lunghi circa 5 millimetri che probabilmente erano utilizzati per catturare le prede. Nel frattempo, il loro intestino occupa la maggior parte del corpo ed è suddiviso in cavità longitudinali.

"Si tratta di una scoperta su un milione. Questi misteriosi tubi si trovano spesso in gruppi di centinaia di individui, ma fino ad ora sono stati considerati fossili 'problematici' perché non avevamo modo di classificarli", ha dichiarato il paleobiologo Luke Parry dell'Università di Oxford. "Grazie a questi nuovi straordinari esemplari, un pezzo chiave del puzzle evolutivo è stato messo saldamente al suo posto."

Inoltre, affermano gli scienziati, gli scheletri esterni probabilmente si sono evoluti più volte in più lignaggi diversi. "Questo studio dimostra che l'eccezionale conservazione dei tessuti molli è fondamentale per comprendere questi antichi animali", afferma infine la paleobiologa e autrice dello studio Xiaoya Ma della Yunnan University in Cina e dell'Università di Exeter nel Regno Unito.

